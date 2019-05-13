Автобусы Универсиады-2019 выходят работать на дороги Красноярска и края

Автобусы Универсиады-2019 завтра, 14 мая, выйдут на дороги Красноярска и края, сообщили в региональном правительстве.

Так, комфортные машины ПАЗ и ЛиАЗ будут обслуживать маршруты №№31, 37, 26 и 12. Всего на линии выпустят 43 автобуса.

«Еще 51 автобус будет задействован для осуществления пассажирских перевозок по регулярным муниципальным и межмуниципальным маршрутам на территории края», — пояснили в краевой администрации.

30 транспортных средств отдадут творческим коллективам и спортивным командам края.

Напомним, автобусы были куплены за счет краевого бюджета для всемирной Универсиады-2019, проходившей в Красноярске со 2 по 12 марта. Новые машины полностью соответствуют экологическим стандартам. Они заменят старые транспортные средства, выработавшие свои ресурсы.