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Автобусы Универсиады-2019 выходят работать на дороги Красноярска и края

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Красноярск
17:50 13 Мая 2019
общество, красноярск, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Автобусы Универсиады-2019 завтра, 14 мая, выйдут на дороги Красноярска и края, сообщили в региональном правительстве. 

Так, комфортные машины ПАЗ и ЛиАЗ будут обслуживать маршруты №№31, 37, 26 и 12. Всего на линии выпустят 43 автобуса. 

«Еще 51 автобус будет задействован для осуществления пассажирских перевозок по регулярным муниципальным и межмуниципальным маршрутам на территории края», — пояснили в краевой администрации.

30 транспортных средств отдадут творческим коллективам и спортивным командам края. 

Напомним, автобусы были куплены за счет краевого бюджета для всемирной Универсиады-2019, проходившей в Красноярске со 2 по 12 марта. Новые машины полностью соответствуют экологическим стандартам. Они заменят старые транспортные средства, выработавшие свои ресурсы. 

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