По инициативе Ачинского НПЗ в городе раздали 7000 георгиевских ленточек

Более семи тысяч георгиевских ленточек в этом году раздали на улицах города Ачинска. Волонтеры работали в самых оживленных местах города. Инициатором акции традиционно выступил Ачинский НПЗ. С 2006 года горожанам было роздано почти 100 тысяч оранжево-черных биколоров.

– Горожане заранее знают, когда и где мы будем раздавать символы Победы, и ждут нас, чтобы успеть взять ленточки себе, детям, родителям, с которыми пойдут на памятные мероприятия 9 Мая, - рассказывают волонтеры. - Это означает, что не только старшее поколение, но и молодежь помнит подвиг советских воинов и чтит память о них.

Акция «Георгиевская ленточка» стала одним из первых мероприятий в череде торжеств, приуроченных к празднованию 9 Мая. С символом Победы горожане прошли в рядах Бессмертного полка. В этом году в нем приняло участие более 2000 ачинцев.

Фото: АО «АНПЗ ВНК»

По материалам АО «АНПЗ ВНК»