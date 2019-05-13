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По инициативе Ачинского НПЗ в городе раздали 7000 георгиевских ленточек

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Красноярск
16:23 13 Мая 2019
волонтеры, предприятие, праздник, город
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Более семи тысяч георгиевских ленточек в этом году раздали на улицах города Ачинска. Волонтеры работали в самых оживленных местах города. Инициатором акции традиционно выступил Ачинский НПЗ. С 2006 года горожанам было  роздано почти 100 тысяч оранжево-черных биколоров.

– Горожане заранее знают, когда и где мы будем раздавать символы Победы, и ждут нас, чтобы успеть взять ленточки себе, детям, родителям, с которыми пойдут на памятные мероприятия 9 Мая, - рассказывают волонтеры. - Это означает, что не только старшее поколение, но и молодежь  помнит подвиг советских воинов и чтит память о них.

Акция «Георгиевская ленточка» стала одним из первых мероприятий в череде торжеств, приуроченных к празднованию 9 Мая. С символом Победы горожане прошли в рядах Бессмертного полка. В этом году в нем приняло участие более 2000 ачинцев.

По инициативе Ачинского НПЗ в городе раздали 7000 георгиевских ленточек

Фото: АО «АНПЗ ВНК»
По материалам АО «АНПЗ ВНК»

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