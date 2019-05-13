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Эксперты нашли самую дорогую «однушку» в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
16:45 13 Мая 2019
общество, красноярск, квартиры
Автор: Sibnovosti.ru
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Эксперты портала недвижимости ЦИАН составили рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир в Сибири. В подборку вошли лоты в строящихся и сданных в эксплуатацию домах.

Так, первое место занимает Новосибирская область. В соседнем регионе продается «однушка» за 7 млн рублей. Площадь квартиры — 68 «квадратов». Дом с элитным жильем находится в центре Новосибирска на 15-м этаже комплекса «Prime House». Его планируют сдать в четвертом квартале 2019-го года. 

На втором месте идет Алтайский край и жилой комплекс «Собрание». Там продаются элитные квартиры площадью около 80 «квадратов». Такие апартаменты можно купить за 6 млн рублей. Дом, к слову, застройщик обещает сдать во втором квартале текущего года. 

Третье место занимает Кемеровская область, где продается «однушка» за 4,08 млн рублей, а четвертое — Иркутская область (4 млн рублей за однокомнатную квартиру). 

Красноярский край идет лишь на пятом месте в Сибири. В региональном центре строится жилой комплекс «Золотое сечение» с квартирами от 3,8 млн рублей. 

«Дом возводится по соседству с недавно открытым ледовым дворцом «Кристалл-Арена». Самая дорогая «однушка» в проекте спланирована таким образом, что позволяет разместить полноценную спальню и объединенную зону гостиной и кухни», — рассказали эксперты. 

Дом планируется сдать в эксплуатацию во втором квартале 2021 года. 

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