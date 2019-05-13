Коллектив Богучанской ГЭС принял участие в шествии «Бессмертного полка»

Сотрудники Богучанской ГЭС и члены их семей стали участниками праздничного шествия по улицам города Кодинска в честь 74-й годовщины Дня Победы. Колонну энергетиков возглавил генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко. Члены Молодежного совета пронесли копию знамени Победы - штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, а представители профсоюзной организации возложили венок к мемориалу Победы. Многие энергетики шли с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны.

«Память о годах войны и ее героях – священна для каждого жителя нашей страны, для всех, кто знает историю и понимает значение Великой Победы. Сегодня мы стараемся быть достойными наследниками воинов Красной Армии и тружеников тыла, передаем нашим детям знания и традиции народа-победителя. Вечная память павшим, земной поклон всем ветеранам», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Праздничная программа мероприятий в Кодинске продолжилась спортивными соревнованиями, концертом и фейерверком.

Из Кежемского района ушли на фронт 2679 человек, вернулись домой 1319 ветеранов. Рабочие, служащие и колхозники района внесли в фонд обороны миллионы рублей, приобретали облигации государственного займа, принимали участие в сборе средств на создание танковой колонны «Красный колхозник», авиасоединение «25 лет ВЛКСМ». На фронт отправлены тысячи посылок, в основном с тёплыми вещами и бельем. В действующую армию ушел каждый второй комсомолец района, оставшиеся стали агитаторами – выпускали «Боевые листки» и стенгазеты.

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»