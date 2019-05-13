13 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Коллектив Богучанской ГЭС принял участие в шествии «Бессмертного полка»

Главная Общество
Красноярск
16:18 13 Мая 2019
полк, шествие, гэс, энергетика, электростанция
версия для печати Ico_print

Сотрудники Богучанской ГЭС и члены их семей стали участниками праздничного шествия по улицам города Кодинска в честь 74-й годовщины Дня Победы. Колонну энергетиков возглавил генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко. Члены Молодежного совета пронесли копию знамени Победы - штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, а представители профсоюзной организации возложили венок к мемориалу Победы. Многие энергетики шли с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны.

«Память о годах войны и ее героях – священна для каждого жителя нашей страны, для всех, кто знает историю и понимает значение Великой Победы. Сегодня мы стараемся быть достойными наследниками воинов Красной Армии и тружеников тыла, передаем нашим детям знания и традиции народа-победителя. Вечная память павшим, земной поклон всем ветеранам», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Праздничная программа мероприятий в Кодинске продолжилась спортивными соревнованиями, концертом и фейерверком.

Из Кежемского района ушли на фронт 2679 человек, вернулись домой 1319 ветеранов. Рабочие, служащие и колхозники района внесли в фонд обороны миллионы рублей, приобретали облигации государственного займа, принимали участие в сборе средств на создание танковой колонны «Красный колхозник», авиасоединение «25 лет ВЛКСМ». На фронт отправлены тысячи посылок, в основном с тёплыми вещами и бельем. В действующую армию ушел каждый второй комсомолец района, оставшиеся стали агитаторами – выпускали «Боевые листки» и стенгазеты.

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: По инициативе Ачинского НПЗ в городе раздали 7000 георгиевских ленточек

По инициативе Ачинского НПЗ в городе раздали 7000 георгиевских ленточек

13 Мая 2019 г.
Волонтеры работали в самых оживленных местах города
Новости Красноярска: Красноярское отделение Сбербанка возглавил новый руководитель

Красноярское отделение Сбербанка возглавил новый руководитель

13 Мая 2019 г.
Дмитрий Солнцев уже приступил к обязанностям
Новости Красноярска: Почти 900 га леса полыхало на выходных в Красноярском крае

Почти 900 га леса полыхало на выходных в Красноярском крае

13 Мая 2019 г.
Все пожары произошли по вине людей
Новости Красноярска: Красноярск готовится к масштабному ремонту дорог

Красноярск готовится к масштабному ремонту дорог

13 Мая 2019 г.
На некоторых участках работы начнутся в ближайшее время
Новости Красноярска: Пять тысяч красноярских школьников напишут ЕГЭ в этом году

Пять тысяч красноярских школьников напишут ЕГЭ в этом году

13 Мая 2019 г.
Первые экзамены стартуют 27 мая
Новости Красноярска: В красноярской лаборатории будут искать фальсифицированное мясо

В красноярской лаборатории будут искать фальсифицированное мясо

13 Мая 2019 г.
Новый аппарат позволит определить посторонние примеси в продукте
Новости компаний
07/05
Компания En+Group в 2018 году направила более 16 млн рублей на охрану труда сотрудников и промышленную безопасность Красноярской ГЭС
06/05
Сбербанк профинансировал приобретение 25 автобусов для Красноярска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Бессмертный полк» объединил красноярцев

«Бессмертный полк» объединил красноярцев

9 Мая 2019 г.
В шествии в Красноярске приняло участие 45 тыс. человек
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» поборется за право остаться в РПЛ

Футбольный «Енисей» поборется за право остаться в РПЛ

11 Мая 2019 г.
Сегодня красноярцы сыграют дома с «Краснодаром»
Новости Красноярска: В Ирбейском районе сгорел дом культуры

В Ирбейском районе сгорел дом культуры

10 Мая 2019 г.
Пожар случился в День Победы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356