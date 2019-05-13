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Красноярское отделение Сбербанка возглавил новый руководитель

Главная Общество
Красноярск
15:57 13 Мая 2019
общество, красноярск, банк
Автор: Sibnovosti.ru
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Управляющим красноярским отделением Сбербанка назначен Дмитрий Солнцев. Ранее он занимал пост и.о. председателя Западно-Сибирского банка.

Как рассказали Sibnovosti.ru в пресс-службе Сбербанка, Дмитрий Солнцев – выпускник Пермского государственного университета им. Горького. Он успешно завершил обучение по программе Корпоративного университета «Сбербанк 500» и London Business School.

Новый руководитель работает в системе Сбербанка с 2001 года. За это время он отвечал за разные направления бизнеса — был заместителем управляющего, а также управляющим Нефтеюганским отделением, руководил Нижневартовским отделением. До назначения в Красноярск возглавлял корпоративный блок Западно-Сибирского банка, а затем исполнял обязанности председателя. 

К работе в Красноярске Дмитрий Солнцев приступил сегодня, 13 мая. 

Отметим, что бывший глава красноярского отделения Евгений Елисеев перешел в Среднерусский банк на должность заместителя председателя. 

Фото: ПАО «Сбербанк»
По материалам ПАО «Сбербанк»

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