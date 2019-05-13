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Почти 900 га леса полыхало на выходных в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
15:04 13 Мая 2019
общество, красноярск, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На прошедших выходных в Красноярском крае выросла площадь лесных пожаров — горело 824 га леса. Пожарным удалось ликвидировать более 30 очагов. Лесные массивы полыхали в Енисейском, Казачинском, Большемуртинском, Березовском, Рыбинском, Абанском, Шарыповском, Минусинском и других районах региона. Такие данные предоставил лесопожарный центр. 

«В тушении принимали участие более 530 человек, были задействованы более 70 единиц техники», — говорится в сообщении. 

По версии специалистов, пожары в регионе возникли по вине людей. В некоторых случаях огонь переходил в леса с «земель иных категорий».  

Сегодня, 13 мая, в Красноярском крае зарегистрировано два лесных пожара — в Ужурском и Тасеевском районах. Их площадь составляет 27 га. 

«Жителям и гостям региона нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Специалисты Минлесхоза края напоминают: сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения категорически запрещено», — рассказали в ведомстве. 

Очевидцев, заметивших лесной пожар, просят обращаться на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00. 

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