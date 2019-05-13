Красноярск готовится к масштабному ремонту дорог

В Красноярске начинается сезон дорожного ремонта. Подрядчики выйдут на первые объекты уже на этой неделе, рассказали Sibnovosti.ru в пресс-службе департамента горхозяйства.

В этом году в городе отремонтируют 29 участков. Все они распределены на восемь отдельных лотов — один подрядчик будет выполнять работы сразу на нескольких объектах.

Так, дороги в Советском районе отремонтирует компания «КрасДорСтрой»:

ул. Урванцева от ул. Светлогорская до ул. Урванцева, 6д;

ул. 3 Августа, от жилого дома № 1а до жилого здания № 26 по ул. 3 Августа;

ул. Краснодарская от пр. Металлургов до пр. Комсомольский;

ул. Спандаряна от ул. Шахтеров до ул. Березина.

Этот же подрядчик будет выполнять работы на объектах в Октябрьском и Железнодорожном районах. Там запланирован ремонт ул. Новосибирская, Курчатова, Карбышева, Чкалова, ул. Революции и Пушкина.

Ответственным за дороги в Кировском и Свердловском районах станет ООО «КДРС». Там приведут в порядок два больших участка:

ул. Кутузова от ул. Кутузова, 109 до ул. Мичурина, включая конечную остановку ДК Кировский;

ул. Парашютная, от жилого дома № 2 по ул. Парашютная до жилого дома № 26 по ул. Александра Матросова.

«Подрядчик, который будет ремонтировать ул. Глинки и ул. Мичурина, определится к концу мая – началу июня», — пояснили в мэрии.

Отметим, что в этом году контролировать ремонт дорог в Красноярске будут активисты. Общественными контролерами захотели стать 60 человек. Они начнут работу уже на следующей неделе.