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Пять тысяч красноярских школьников напишут ЕГЭ в этом году

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Красноярск
11:27 13 Мая 2019
общество, красноярск, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Пять тысяч школьников напишут ЕГЭ в Красноярске. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на данные городского управления образования. 

Первые экзамены стартуют уже 27 мая. Выпускники напишут ЕГЭ по литературе и географии. Через два дня — 29 мая — школьники сдадут тесты по математике. 31 мая состоятся экзамены по истории и химии. Обязательная аттестационная проверка по русскому языку пройдет 3 июня. 5,7 и 8 июня школьники будут сдавать ЕГЭ по физике и иностранным языкам. Последними в списке идут экзамены по обществознанию (10 июня), информатике, биологии и ИКТ (13 июня). 

В этом году также предусмотрен дополнительный период сдачи — с 3 по 20 сентября. Тесты напишут выпускники, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (математика и русский язык). Если оба предмета не сданы, то пересдача возможна только через год.

«Для ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусмотрены особые условия. В Красноярске в итоговой аттестации примут участие 103 ученика с диабетом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, слабым слухом и зрением», — рассказали в мэрии. 

В администрации добавили, что вне зависимости от состояния здоровья все выпускники получают задания одинакового уровня сложности

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