Пять тысяч красноярских школьников напишут ЕГЭ в этом году

Пять тысяч школьников напишут ЕГЭ в Красноярске. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на данные городского управления образования.

Первые экзамены стартуют уже 27 мая. Выпускники напишут ЕГЭ по литературе и географии. Через два дня — 29 мая — школьники сдадут тесты по математике. 31 мая состоятся экзамены по истории и химии. Обязательная аттестационная проверка по русскому языку пройдет 3 июня. 5,7 и 8 июня школьники будут сдавать ЕГЭ по физике и иностранным языкам. Последними в списке идут экзамены по обществознанию (10 июня), информатике, биологии и ИКТ (13 июня).

В этом году также предусмотрен дополнительный период сдачи — с 3 по 20 сентября. Тесты напишут выпускники, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (математика и русский язык). Если оба предмета не сданы, то пересдача возможна только через год.

«Для ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусмотрены особые условия. В Красноярске в итоговой аттестации примут участие 103 ученика с диабетом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, слабым слухом и зрением», — рассказали в мэрии.

В администрации добавили, что вне зависимости от состояния здоровья все выпускники получают задания одинакового уровня сложности