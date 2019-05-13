Красноярские школьники завоевали золото в танцевальном чемпионате Европы

Две красноярские команды завоевали золото на чемпионате Европы UDO Street Dance European Championships 2019. Соревнования по хип-хопу проходили в Нидерландах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Танцоры выступали в составе двух команд — до 14 и до 16 лет. Так, коллектив Blaze стал первым в младшей категории. Школьники из команды Blade взяли золото в номинации до 16 лет.

«Это невероятно! Очень крутые результаты. Поздравляем команды и тренеров. Вы это заслужили», — говорится в сообщении школы танцев Harleen Joker’s, где занимаются победители.

Напомним, в прошлом году танцоры из команды Blast стали первыми на чемпионате мира Hip Hop Unite 2018. Всего в соревнованиях принимали участие 46 команд из 50 стран.

Фото: Harleen Joker’s / Instagram