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В Красноярске введены ограничения движения на съездах с Коммунального моста

Главная Общество
Красноярск
09:10 13 Мая 2019
красноярск, дороги, движение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске на съездах с Коммунального моста на остров Отдыха запрещена остановка и стоянка транспорта. В пресс-службе городской администрации корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что новая схема заработала в выходные и будет действовать постоянно. Ввести ограничения решено для обеспечения безопасности движения в связи с регулярным проведением мероприятий на спортивных объектах острова Отдыха.

В мэрии напомнили, что до 28 июня на правобережье Красноярска ограничено движение по пр. имени газеты «Красноярский рабочий». Из-за капитального ремонта теплосетей перекрыта правая полоса по четной стороне улицы в районе домов №16 и 16/1.

Кроме того, с 10 мая на улице Высотная в Красноярске ограничено движение большегрузов. Грузовикам с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн теперь запрещено двигаться по участку магистрали от пер. Телевизорный до пр. Свободный. Ограничение будет действовать ежедневно с 6:00 до 22:00. В мэрии рассчитывают, что благодаря этому запрету удастся разгрузить улицу Высотная в часы пик.

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