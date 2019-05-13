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Красноярцев ждет прохладная и дождливая неделя

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Красноярск
08:37 13 Мая 2019
красноярск, погода, дождь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Новая неделя не порадует красноярцев теплой погодой. По данным Гидрометцентра, в городе будет прохладно и дождливо. В понедельник, 13 апреля, в Красноярске ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, возможны порывы до 13 м/с. Воздух днем прогреется до +6…+8°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

Ночные температуры в ближайшие дни не поднимутся выше -1°С. Лишь в пятницу, 17 мая, ночные заморозки отступят – столбики термометров поднимутся до 0°С.

Дневные температуры в течение рабочей недели будут колебаться от +8 до +10°С, к выходным потеплеет до +14°С. Дожди сохранятся всю неделю и, по предварительным данным метеорологов, усилятся в выходные.

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