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Полицейские пресекли конфликт на красноярском стадионе «Центральный»

Главная Общество
Красноярск
14:13 12 Мая 2019
стадион, мвд, болельщики
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный матч между «Енисеем» и «Краснодаром» ознаменовался не только вылетом красноярской команды из Российской премьер-лиги (РПЛ), но и скандалом на трибуне стадиона «Центральный». О конфликте сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным главного управления МВД по Красноярскому краю, конфликт вспыхнул между группой болельщиков и стюардами стадиона. В чем была его причина, и какие формы приобрел конфликт, в ведомстве не уточняют. Но указывают, что вмешательство полицейских позволило прекратить скандал.

В региональном главном управлении отметили, что удалось установить личности двух болельщиков, принявших участие в инциденте.

«Рассматривается вопрос о запрете данным гражданам дальнейших посещений спортивных мероприятий и о привлечении их к административной ответственности, в том числе за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции. Сегодня в отношении болельщиков будут приняты процессуальные решения согласно действующему законодательству», - говорится в информации, распространенной управлением.

Напомним, вчера «Енисей» проиграл со счетом 0:4 и потерял шансы играть в РПЛ в будущем сезоне.  

Фото: сайт футбольного клуба «Енисей»

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