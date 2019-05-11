В ДТП в Красноярске погиб водитель BMW

Серьезное ДТП случилось вечером 10 мая на ул. Высотной в Красноярске. Один человек погиб, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным ГИБДД, столкнулись автомобиль BMW и автобус «Нефаз», работающий на маршруте №80. Предварительно установлено, что BMW задел двигавшиеся в попутном направлении автомобили Mazda и Volkswagen, вылетел на встречную полосу и врезался в автобус.

В результате ДТП, погиб водитель BMW, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД. Госпитализирован и пассажир машины. В больницу попало и несколько пассажиров автобуса. По данным телекомпании ТВК, всего в автобусе находилось около полутора десятков человек.

«Водитель BMW зарегистрирован в республике Хакасия, получил права в 2016 году. За последние 12 месяцев его девять раз ловили на нарушениях ПДД – семь раз за превышение скорости, еще два раза – за то, что не использовал ремни безопасности», - утверждает автор поста на странице «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: страница «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте»