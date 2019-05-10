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В Ирбейском районе сгорел дом культуры

Главная Общество
Красноярск
14:24 10 Мая 2019
пожар, дом, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В День Победы сгорело здание дома культуры в деревне Михайловка Ирбейского района. О ЧП сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информацию о пожаре сотрудники газеты «Ирбейская правда» разместили на странице издания в соцсети «ВКонтакте».

«Власти как района, так и Верхнеуринского сельсовета, отреагировали оперативно. Но клуб все равно сгорел», - отметил автор поста.

По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, ДК загорелся в 12:48. Пожар тушили шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. Ликвидировать его удалось только в 19:05. О причинах инцидента пока ничего не сообщается.

Михайловка входит в состав Верхнеуринского сельсовета вместе с деревней Елисеевка и селом Верхняя Уря.

Фото: страница газеты «Ирбейская правда» в соцсети «ВКонтакте»

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