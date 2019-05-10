На западе и востоке Красноярского края прошел пик первой волны паводка

Пик первой волны паводка миновал в западных и восточных районах Красноярского края. О гидрологической ситуации сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, во время ледохода на реках Чулым и Кан вода не достигла критических отметок. Подтоплений населенных пунктов спасатели здесь не зарегистрировали. К настоящему времени реки полностью освободились от льда и уровень воды пошел на спад.

«На контроле у Главного управления остается обстановка в северной группе районов», - отмечается в сообщении ведомства.

7 мая в Сибирском федеральном округе (СФО) прошло заседание межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Его участники сошлись во мнении, что вторая волна паводка не будет опасной. По мнению начальника департамента Росгидромета по СФО Александра Гритчина, если подтопления и будут иметь место, то только в республиках Хакасия и Тува, где на этой неделе температура может повыситься до 25-30 градусов и вызвать обильное таяние снега в горах.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю