9 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Бессмертный полк» объединил красноярцев

Главная Общество
Красноярск
17:05 9 Мая 2019
победа, полк, память
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

«Бессмертный полк» прошел сегодня по улицам Красноярска и ряда других городов края, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. По данным правительства региона, в акции только в Красноярске приняло участие 45 тыс. человек.

В краевом центре перед шествием пронесли 70-метровую копию Знамени Победы. «Бессмертный полк» прошагал по центральной улице до пл. Мира, где состоялся концерт.

«Бессмертный полк» придумали в Томске местные журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев. Акция впервые прошла 9 мая 2012 года. С тех пор постоянно увеличивается число городов, где проходит «Бессмертный полк» и растут его ряды. Цель акции – сохранить память о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Фото: официальный портал Красноярского края

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске отмечают годовщину Победы над фашизмом

В Красноярске отмечают годовщину Победы над фашизмом

9 Мая 2019 г.
В городе прошли митинг и праздничное шествие
Новости Красноярска: Левобережный оператор обеспечит чистоту на празднике в красноярском парке «Гвардейский»

Левобережный оператор обеспечит чистоту на празднике в красноярском парке «Гвардейский»

9 Мая 2019 г.
Там установлены контейнеры
Новости Красноярска: Подвиги героев: военная история «сына полка» Михаила Гуржия

Подвиги героев: военная история «сына полка» Михаила Гуржия

8 Мая 2019 г.
Ветеран ушел из жизни в 2015 году
Новости Красноярска: На Красмаше чествовали ветеранов войны и трудового фронта

На Красмаше чествовали ветеранов войны и трудового фронта

8 Мая 2019 г.
На территории завода прошел праздничный митинг
Новости Красноярска: Две огромные стаи бродячих собак «воюют» и пугают жителей правобережья

Две огромные стаи бродячих собак «воюют» и пугают жителей правобережья

8 Мая 2019 г.
Инцидент произошел на ул. Семафорная
Новости Красноярска: Красноярск присоединился ко всероссийскому «Диктанту Победы»

Красноярск присоединился ко всероссийскому «Диктанту Победы»

8 Мая 2019 г.
Акция прошла в 23 странах мира
Новости компаний
07/05
Компания En+Group в 2018 году направила более 16 млн рублей на охрану труда сотрудников и промышленную безопасность Красноярской ГЭС
06/05
Сбербанк профинансировал приобретение 25 автобусов для Красноярска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Самолетами Superjet из Красноярска летает несколько авиакомпаний

Самолетами Superjet из Красноярска летает несколько авиакомпаний

6 Мая 2019 г.
«Аэрофлот» также делал ставку именно на эту модель
Новости Красноярска: Под Николаевской сопкой начал сходить грунт

Под Николаевской сопкой начал сходить грунт

7 Мая 2019 г.
Обнажились коммуникации
Новости Красноярска: У «Роева ручья» грандиозные планы на купленный за 2 млн рублей катер

У «Роева ручья» грандиозные планы на купленный за 2 млн рублей катер

7 Мая 2019 г.
Для посетителей будут организовывать рыбалку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356