«Бессмертный полк» объединил красноярцев

«Бессмертный полк» прошел сегодня по улицам Красноярска и ряда других городов края, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. По данным правительства региона, в акции только в Красноярске приняло участие 45 тыс. человек.

В краевом центре перед шествием пронесли 70-метровую копию Знамени Победы. «Бессмертный полк» прошагал по центральной улице до пл. Мира, где состоялся концерт.

«Бессмертный полк» придумали в Томске местные журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев. Акция впервые прошла 9 мая 2012 года. С тех пор постоянно увеличивается число городов, где проходит «Бессмертный полк» и растут его ряды. Цель акции – сохранить память о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Фото: официальный портал Красноярского края