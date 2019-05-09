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В Красноярске отмечают годовщину Победы над фашизмом

Главная Общество
Красноярск
14:08 9 Мая 2019
победа, митинг, война
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня красноярцы почтили память павших в Великой Отечественной войне. По традиции утром горожане собрались у Мемориала Победы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Красноярске отмечают годовщину Победы над фашизмом

На митинге в честь 74-й годовщины Победы губернатор Виктор Усс сказал о том, что в борьбе с фашизмом объединились, забыв о своих противоречиях, многие страны и народы, люди разных политических взглядов, мировоззрения и религий. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон напомнил, что ветераны носят звание праведников войны.

«Низкий поклон и Божие благословение ветеранам! Всем счастья и мира, да хранит нас всех Господь!», - этими словами закончил свое выступление митрополит.

Затем в Красноярске прошло торжественное шествие подразделений воинских частей, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных образовательных учреждений и организаций края. В нем были задействованы около двух десятков единиц военной и раритетной техники.

В Красноярске отмечают годовщину Победы над фашизмом

Фото: Вадим Кофман/сайт правительства Красноярского края, сайт мэрии Красноярска

 

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