Левобережный оператор обеспечит чистоту на празднике в красноярском парке «Гвардейский»

За чистотой во время празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на территории парка «Гвардейский» в Советском районе Красноярска проследит левобережный оператор по обращению с ТКО.

По просьбе районных властей «Красноярская рециклинговая компания» установит в парке на весь период гуляний контейнеры под отходы и обеспечит бесплатный вывоз мусора из них - около полтонны мусора за один день.

«К нам обратилась за помощью администрация Советского района. В парке «Гвардейском» стоят только небольшие стационарные урны. 9 мая там ждут большое количество гостей, будет работать полевая кухня, творческие и спортивные площадки. Ожидается несколько тысяч человек. Важно, чтобы в течение всего праздника в парке сохранялась чистота», - рассказывает Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

Поддерживать городские мероприятия и эко-инициативы стало для левобережного оператора уже доброй традицией. Компания регулярно помогает с вывозом отходов красноярским участникам мирового флешмоба «trashtag» (мусорный челлендж), взяла шефство по уборке территории и вывозу мусора с территории Красноярского дома-интерната для инвалидов, проводит эко-уроки для красноярских школьников.

В компании уверены, что такие совместные эко-инициативы не только помогут сделать город чище уже сейчас, но и будут способствовать постепенному формированию новой, современной системы обращения с ТКО.