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Подвиги героев: военная история «сына полка» Михаила Гуржия

Главная Общество
Красноярск
18:25 8 Мая 2019
история, общество
Источник: Енисей
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Телеканал «Енисей-регион» опубликовал историю «сына полка» Михаила Гуржия. Интервью записывалось для цикла «Наша победа» в 2015 году, тогда же ушел из жизни и наш герой. 

Военная история Михаила Гуржия началась в 12 лет. Подростком он успел увидеть ужасы блокады Ленинграда и оставить свою подпись на захваченном Рейхстаге. 

«По радио объявили, что война, у нас завод бомбят, а по радио объявляют. В начале сентября я оделся в моряцкую форму, залез в вагон из-под угля и поехал к отцу (тот учился на офицерских курсах в городке неподалеку). Потом я поступил в училище. Вскоре в городок за пополнением пришла танково-десантная часть. Я подружился с ними, а потом меня и начальство приняло», — рассказал Михаил. 

Парень попал в группу захвата. Он шел первым отвлечь немцев, так как немного говорил на иностранном языке. 

Мы зашли в окоп, меня немец схватил за горло, затрещало все (видите, у меня нет кадыка) и в это время кинжалом ударил в ногу, он целился в живот, но я ногу поднял, поэтому он попал мне в ногу. В это время Ваня Башкирцев его автоматом по голове треснул, тот свалился.

Через месяц Михаила наградили медалью «За отвагу». Ему было 13 лет.

«Потом в начале 1944 года меня отправили в Ленинград, где зачислили в аэростатный дивизион. Аэростат требовался для корректировки артиллерийского огня. Я корректировал огонь нашей артиллерии. Сидел со стереотрубой и по вспышке засекал немецкие пушки и по телефону давал координаты . Тяжело, тяжело было. Сколько раз я плакал, а толку с того. Блокаду начали снимать, вскоре мне прислали медаль «За оборону Ленинграда», — пояснил наш герой. 

Михаил Гуржий рассказал и о походе в Европу.

«Мы уже сидели в окопах в Польше. Наш отряд был резервным. Где было тяжело, посылали нас. Я был в Берлине, когда водружали знамя, на Рейхстаге расписался», — сказал он. 

Поделился герой и одним из самых страшных моментов в жизни. В 1948 году он приехал в отпуск в Мариуполь. Там Михаил узнал, что его маму в 1942 году расстреляли противники, как жену советского офицера. 

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