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На Красмаше чествовали ветеранов войны и трудового фронта

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Красноярск
16:32 8 Мая 2019
общество, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
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8 мая в преддверии Дня победы на территории Красмаша состоялся торжественный митинг. Ветеранов войны и трудового фронта, а также работников машиностроительного завода поздравили с наступающей 74-й годовщиной победы. 

Для завода этот праздник является особенным. В годы Великой Отечественной войны Красмаш стал мощным оборонным предприятием — в цехах изготовлено 26 тысяч пушек, более 5 тысяч минометов, 220 тысяч крупных авиабомб, 3,5 тысячи морских мин. Все силы завода были брошены на то, чтобы выполнить военные заказы. Люди работали на благо родины. 

В своем приветственном слове заместитель гендиретора Красмаша Михаил Остоушенко подчеркнул, что и сегодня предприятие обеспечено заказами на десятилетия вперед. 

«День победы — самый значимый праздник для страны. 74 года назад наши соотечественники отстояли независимость родины. Для Красмаша этот день тоже особенный. Более 1,5 тысяч заводчан ушли в годы войны на фронт. На нашем предприятии люди своими руками ковали победу. Мы все помним и должны всегда помнить наших героев», — сказал Михаил Остоушенко. 

На торжественном митинге перед гостями выступили ребята из красмашевского юнармейского отряда «Русь». Кроме того, школьники, вступившие в ряды будущих защитников, дали клятву на верность родине. 

Сами ветераны исполнили песни военных лет. Несмотря на почтенный возраст, они до сих пор ведут активный образ жизни — некоторые занимаются спортом, пишут и читают стихи, а также играют на музыкальных инструментах.

«В коллективе о ветеранах завода и ветеранах Великой Отечественной войны не забывают никогда. Они и сами очень любят наш завод. Те традиции, которые сохраняет предприятие, должны жить всегда. Совет ветеранов ведет активную работу по воспитанию молодежи. Ежегодно в подразделениях завода организуются встречи пенсионеров с коллективами и молодыми работниками. С особым интересом слушают рассказы и наставления участников боевых сражений и тружеников тыла на «Уроках мужества» школьники гимназии №11», — рассказала Sibnovosti.ru председатель Совета ветеранов АО «Красмаш» Нина Шараварская. 

В конце торжественного мероприятия ветераны вместе с молодыми юнармейцами Красмаша возложили цветы к мемориалу на главной площади. Память павших бойцов почтили минутой молчания, после чего прогремел оружейный салют.

По материалам АО «Красмаш» 

Фото: АО «Красмаш» 

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