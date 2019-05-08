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Две огромные стаи бродячих собак «воюют» и пугают жителей правобережья

Главная Общество
Красноярск
16:11 8 Мая 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители правого берега Красноярска жалуются на бродячих собак. Животных стало настолько много, что они начали «воевать» за территорию, рассказывают очевидцы. 

«На днях прогуливалась по ул. Семафорная около путепровода. Дорогу стали перебегать несколько десятков бродячих собак. Они громко лаяли. Одна стая выгоняла со своей территории другую. Страшно было случайно оказаться рядом с ними», — рассказывает местная жительница. 

По словам красноярки, животные были очень агрессивными, правда, нападали собаки только друг на друга. После выяснения «отношений» они разбежались по разным сторонам. 

В службе «005» корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что заявка от местных жителей поступила сегодня, 8 мая. Обращение передадут подрядчику по отлову бродячих животных. 

Фото: читательница Sibnovosti.ru

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