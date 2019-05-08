Красноярск присоединился ко всероссийскому «Диктанту Победы». Акция прошла в 23 странах мира. В Красноярском крае открылись 14 площадок: одна в краевом центре и еще 13 городах региона. Всего Диктант написали более 750 жителей края, в том числе и депутат Государственной думы Юрий Швыткин.

«Все, кто сегодня здесь находится, особенно молодое поколение, ощущают свою сопричастность к этой великой дате. Написать «Диктант Победы» - это, прежде всего, проверить себя самого, свои знания истории, насколько ты помнишь все эти великие даты – та же Берлинская операция, Сталинградская битва, в которых завоевывали нашу Победу участники Великой Отечественной войны, наш советский народ. Вот это самое главное. Партия «Единая Россия» инициировала этот проект, но мы не политизируем его. Здесь нет какой-то партийной подоплеки. Здесь только одна партия – партия России, которая пишет этот диктант», - поделился депутат.

В Красноярске Диктант прошел в здании музея «Мемориал Победы». К депутату Госдумы присоединились и местные народные избранники: Вера Оськина, Виталий Толстов, Евгений Петренко и Елена Южакова.

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Додатко, одним из важных условий сохранения памяти о Великой Отечественной войне среди молодежи является распространение знаний об истории.

«Основная задача сегодня заключается в том, чтобы как можно больше людей почувствовали сопричастность к великому Дню Победы. К сожалению, все меньше остается ветеранов, которые участвовали в войне, могут о ней рассказать. Для россиян это особый день, так как в каждой семье есть своя история Победы. Война коснулась каждого, - рассказал он.

Отметим, в тесте было 20 вопросов об истории войны, ее героях. Ответить нужно было за 45 минут. Победители будут названы 12 июня – в День России.

фото: страница Юрия Швыткина в Facebook