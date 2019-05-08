РУСАЛ приглашает молодых красноярцев на прослушивание для поступления в Школу-студию МХАТ

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, организует в Красноярске «РУСАЛ ФестивAL #Театр». В рамках фестиваля с 21 по 24 мая студенты и выпускники школы-студии МХАТ покажут спектакли для красноярской публики, а также состоится прослушивание молодых талантливых красноярцев, желающих поступить в один из главных театральных вузов страны.

Прослушивание будет организовано 22 мая с 10 часов утра в камерном зале Красноярской краевой филармонии. Это возможность пройти первый этап поступления на актерский факультет Школы-студии МХАТ, не уезжая из Красноярска. Приглашаются юноши и девушки от 16 (обязательное условие – оканчивающие школу в 2019 году) до 24 лет, для участия в прослушивании необходимо предварительно записаться по телефону 256-36-79.

Впервые прослушивание в школу-студию МХАТ прошло в Красноярске под эгидой «РУСАЛ ФестивAL #Театр» в 2018 году. Из 60 участников первый этап прошли 8 человек, и одна из них, выпускница Гимназии № 12 музыки и театра Влада Сухорукова, успешно прошла все последующие испытания и сейчас учится в театральном вузе.

Ключевое событие фестиваля – спектакли студентов третьего курса Школы-студии МХАТ «Оттепель» и «Чуш» Астафьева или Всё, что осталось после нашей экспедиции на родину автора», спектакли театрального коллектива «Июльансамбль» «Лилиом» и «По-Чехову. Три сестры», которые состоятся на площадке Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина. Кроме этого, в программе «РУСАЛ ФестивAL #Театр» – мастер-класс для красноярских актеров от Виктора Рыжакова, режиссера, художественного руководителя центра имени Вс. Мейерхольда, руководителя курса на актёрском факультете Школы-студии МХАТ. Он состоится 21 мая в 11 часов в камерном зале Красноярской краевой филармонии.

– Основаная задача проекта «РУСАЛ ФестивAL #Театр» – повышение уровня жизни в городах присутствия, создание разнообразного досуга для горожан, знакомство с современными трендами культуры и искусства, – отметил заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Александр Дроздов.

Все подробности о предстоящем событии можно узнать на сайте rusalfestival.ru. Для участия в прослушивании и мастер-классе Виктора Рыжакова необходимо предварительно записаться по телефону: 256 36 79.

«РУСАЛ ФестивAL #Театр» является частью совместной программы Школы-студии МХАТ и Фонда «Вольное Дело», которая реализуется уже более 10 лет. Отдельным направлением этой программы является проект «Молодой МХАТ-России», в рамках которого юные артисты демонстрируют результаты своей работы в городах России.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»