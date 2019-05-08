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Памятник гидростроителям Богучанской ГЭС будет открыт в 2019 году

Главная Общество
Красноярск
11:31 8 Мая 2019
памятник, гэс, энергетика, инвестиции
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Богучанская ГЭС направила 400 тысяч рублей на изготовление и возведение в Кодинске памятника гидростроителям, построившим город и пятую по мощности гидроэлектростанцию России. Администрация Кежемского района уже провела конкурс и выбрала компанию, которая изготовит стелу. Работы по монтажу монумента планируется провести летом текущего года.  

Проект стелы разработали участники Молодежного форума Кежемского района при поддержке районной администрации и Богучанской ГЭС. По проекту стела из черных гранитных плит, напоминающих страницы книги, будет установлена в городе Кодинске. На две обращенные к зрителям «страницы» планируется нанести фотографии исторических моментов строительства станции и текст-посвящение. Текст был выбран по итогам конкурса, в котором принимали участие жители Кежемского района в возрасте от 11 до 59 лет, победителем которого стала жительница г. Кодинска Наталья Романова.

На территории ГЭС уже установлен памятник Борису Вадимовичу Ефимову, который возглавлял станцию в период возобновления работ. В 2018 году на левом берегу Ангары, рядом с территорией станции, заложена Аллея славы, где будут увековечены имена многих строителей. Общая площадь аллеи Богучанской ГЭС превышает 16,5 тысяч квадратных метров. На территории брусчаткой выложены дорожки и площадки, разбиты газоны и клумбы, установлены стенды и скамейки, высажены более 200 декоративных деревьев и кустарников. Аллея стала не только местом отдыха, но и площадкой для проведения культурно-массовых корпоративных мероприятий.

Подготовительный период строительства Богучанской ГЭС начался в октябре 1974 года, когда в створ станции прибыли первые строители «БратскГЭСстроя». В апреле 1977 года началось возведение города гидростроителей Кодинска; впоследствии город стал районным центром. Строительство Богучанской ГЭС началось с формирования котлована станции - первый кубометр земли на месте строительства извлекли 18 июня 1980 года. 

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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