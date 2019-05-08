Праздничные выходные в Красноярске будут пасмурными и дождливыми

Предстоящие длинные выходные в Красноярске будут пасмурными и дождливыми. Так, 9 мая в городе ожидается похолодание до +8°С. Во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер усилится до 12 м/c. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Gismeteo.ru.

10 мая погода немного улучшится — в Красноярске потеплеет до +12°С. Ветер стихнет и будет дуть со скоростью до 9 м/c.

11 мая синоптики обещают до +15°С. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Осадки не прекратятся и в воскресенье, 12 мая. В этот день столбики термометров опустятся до +10...+12°С.

Отметим, что Гидрометцентр дает еще менее благоприятные прогнозы — метеорологи обещают ночные заморозки и снег.