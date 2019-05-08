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Праздничные выходные в Красноярске будут пасмурными и дождливыми

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Красноярск
11:00 8 Мая 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Предстоящие длинные выходные в Красноярске будут пасмурными и дождливыми. Так, 9 мая в городе ожидается похолодание до +8°С. Во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер усилится до 12 м/c. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Gismeteo.ru. 

10 мая погода немного улучшится — в Красноярске потеплеет до +12°С. Ветер стихнет и будет дуть со скоростью до 9 м/c. 

11 мая синоптики обещают до +15°С. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Осадки не прекратятся и в воскресенье, 12 мая. В этот день столбики термометров опустятся до +10...+12°С. 

Отметим, что Гидрометцентр дает еще менее благоприятные прогнозы — метеорологи обещают ночные заморозки и снег. 

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