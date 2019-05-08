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Минтруд опубликовал график праздников на 2020 год

Главная Общество
Красноярск
10:36 8 Мая 2019
праздники, красноярск, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Минтруд представил проект переноса выходных дней в 2020 году. Новогодние каникулы для большинства россиян продлятся восемь дней – с 1 по 8 января.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)», - говорится в сообщении Минтруда.

Кроме того, россиянам предоставят по три выходных по случаю празднования Дня защитника Отечества - с 22 по 24 февраля, а также Международного женского дня – с 7 по 9 марта.

В общей сложности восемь дней продлятся майские каникулы - с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Дополнительный выходной выпадет по случаю празднования Дня России 12 июня, а также 4 ноября – в честь Дня народного единства.

Отметим, что проект переноса выходных дней Минтруд готовит ежегодно для наиболее рационального выстраивания времени отдыха.

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