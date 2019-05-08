В Красноярске появился бесплатный прокат автолюлек

Активисты открыли в Красноярске первый бесплатный прокат автолюлек. Кресла для новорожденных родителям будут предоставлять под залог, но сама услуга безвозмездная. Прокат открыла общественная организация «Совет отцов Красноярского края» при государственной поддержке.

«Акция проведена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов», - пояснили организаторы.

Прокат автолюлек работает на ул. Урицкого, 61, офис 301. Чтобы получить кресло, необходимо заранее позвонить по телефону 276–79–17.

Напомним, уже несколько лет в Красноярске работает прокат автокресел для малышей постарше, организованный ГИБДД. Он находится по адресу ул. Брянская, 23б, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.