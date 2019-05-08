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Городская администрация обновит автопарк за 8 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
09:02 8 Мая 2019
администрация, мэр, машины, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Городская администрация намерена частично обновить свой автопарк. На сайте госзакупок опубликован аукцион на поставку восьми автомобилей. Обязательное требование – цвет машин: только белый.

Автомобили должны быть оснащены механической коробкой передач, двигателем не менее 1598 куб сантиметров, кондиционерами и АБС. Марка машин не указана. Начальная цена контракта – 8 млн рублей.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что новые автомобили пойдут на замену машин со 100-процентным износом. Для закупки была выбрана минимальная комплектация.

Всего в автопарке администрации более 60 автомобилей. В прошлом году мэрия приобрела девять новых иномарок, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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