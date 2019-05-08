Фонтаны в Красноярске будут работать под мелодию из «Игры престолов»

В преддверии Дня Победы в Красноярске запустят светомузыкальные фонтаны на Театральной площади. В этом сезоне водные сооружения изменили репертуар – в обновленной программе, в частности, мелодия из популярного сериала «Игры престолов».

Открытие сезона работы фонтанов в Красноярске состоится в сегодня, 8 мая. Светомузыкальное шоу на Театральной площади начнется в 19:30, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.