Фонтаны в Красноярске будут работать под мелодию из «Игры престолов»

В преддверии Дня Победы в Красноярске запустят светомузыкальные фонтаны на Театральной площади. В этом сезоне водные сооружения изменили репертуар – в обновленной программе, в частности, мелодия из популярного сериала «Игры престолов».
Открытие сезона работы фонтанов в Красноярске состоится в сегодня, 8 мая. Светомузыкальное шоу на Театральной площади начнется в 19:30, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
«Специалисты УЗС подходят к своей работе творчески и с душой. Они подготовили для красноярцев и гостей города новую праздничную программу работы фонтанов. Одно из новшеств - мелодия из популярного сериала. Какие еще новые мелодии появятся, узнаете сегодня. Начало праздничной концертной программы в 18:45», - сообщили в пресс-службе городской администрации.