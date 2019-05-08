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Фонтаны в Красноярске будут работать под мелодию из «Игры престолов»

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Красноярск
09:35 8 Мая 2019
красноярск, весна
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В преддверии Дня Победы в Красноярске запустят светомузыкальные фонтаны на Театральной площади. В этом сезоне водные сооружения изменили репертуар – в обновленной программе, в частности, мелодия из популярного сериала «Игры престолов».

Открытие сезона работы фонтанов в Красноярске состоится в сегодня, 8 мая. Светомузыкальное шоу на Театральной площади начнется в 19:30, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Специалисты УЗС подходят к своей работе творчески и с душой. Они подготовили для красноярцев и гостей города новую праздничную программу работы фонтанов. Одно из новшеств - мелодия из популярного сериала. Какие еще новые мелодии появятся, узнаете сегодня. Начало праздничной концертной программы в 18:45», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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