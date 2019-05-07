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Энергетические предприятия компании En+Group в первом квартале 2019 года произвели более 19 млрд кВт⋅ч электроэнергии

Главная Общество
Красноярск
17:01 7 Мая 2019
общество, красноярск, гэс
Автор: Sibnovosti.ru
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Энергетические предприятия En+ Group, ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и электроэнергии, произвели в первом квартале 2019 года 19,2 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что на 9,1% больше, чем в январе-марте 2018 года.

Компания En+ Group подвела итоги работы в первом квартале 2019 года. Общее производство электроэнергии на энергетических предприятиях группы за этот период составило 19,2 млрд кВт⋅ч (на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года).

При этом, производство электроэнергии на гидроэлектростанциях En+ Group  за первые три месяца 2019 года составило 14,2 млрд кВт⋅ч (рост на 17,4% к январю-марту прошлого года). Доля группы в общем производстве электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири составила в первом квартале 32,7%, ГЭС группы произвели около 60,2% всей выработки ГЭС ОЭС Сибири.

В первом квартале 2019 года выработка ГЭС Ангарского каскада (Иркутской, Братской и Усть-Илимской) выросла на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9,7 млрд кВт⋅ч. Приток воды в озеро Байкал в январе-марте 2019 года составил 103% от нормы (по сравнению с 71% от нормы в первом квартале 2018 года). Уровень воды в Байкале на конец первого квартала 2019 года достиг 456,32 м в Тихоокеанской системе высот (ТО) (конец первого квартала 2018 года - 455,75 м).

Суммарная выработка Красноярской ГЭС в первом квартале 2019 года осталась на уровне аналогичного периода 2018 года, составив 4,5 млрд кВт⋅ч. Боковой приток в Красноярском водохранилище в январе-марте 2019 года составил 260 м3/с (103,2% от нормы) по сравнению с 278 м3/с (110,3% от нормы) в первом квартале 2018 года. В начале первого квартала 2019 года уровень воды у верхнего бьефа плотины составил 236,7 м, что на 0,2 м выше, чем в начале первого квартала 2018 года.

Абаканская солнечная станция произвела в первые три месяца 2019 года 1,3 млн кВт⋅ч электроэнергии (рост на 18,2% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года) на фоне благоприятных погодных условий.

В первом квартале 2019 года выработка электроэнергии на тепловых электростанциях группы составила 5,1 млрд кВт⋅ч (на 7,3% меньше, чем в первом квартале 2018 года). Производство тепловой энергии в первом квартале 2019 года составило 10,5 млн Гкал (на 6,2% меньше, чем в январе-марте 2018 года). Главной причиной такой динамики стала более теплая (в сравнении с предыдущим годом) зима 2019 года: среднемесячная температура в начале 2019 года была на 2,8 градуса выше, чем в начале 2018 года.

По материалам пресс-службы Красноярской ГЭС
Фото: пресс-служба Красноярской ГЭС

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