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У «Роева ручья» грандиозные планы на купленный за 2 млн рублей катер

Главная Общество
Красноярск
17:08 7 Мая 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Представители парка флоры и фауны «Роев ручей» объяснили покупку катера за 2 млн рублей. Оказалось, что у руководства зоопарка грандиозные планы на судно.

Катером модели NorthSilver PRO 565 Fish будут пользоваться посетители. Для них собираются запустить экскурсии с рыбалкой и речной прогулкой по Енисею. Базироваться судно будет на территории бывшего зоопитомника — между садом Крутовского и поселком «Английский парк». Эта территория принадлежит «Роеву ручью». Не исключено, что туда в будущем перенесут вольеры некоторых животных, например, снежного барса. 

Идея приобрести катер принадлежит самому директору зоопарка. Андрей Горбань является фанатом рыбалки, поэтому решил реализовать эту идею и для гостей парка. 

Высокую стоимость катера объяснили максимальной комплектацией. При планировании были учтены все меры безопасности, чтобы на лодке могли плавать дети. 

Отметим, что прогулки по Енисею хотят начать с 20 июня, в это же время в Красноярск привезут новый катер. 

Напомним, ранее депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев составил обращение в краевую прокуратуру и антимонопольные органы. Поводом для этого стал все тот же катер за 2 млн рублей.

Фото с сайта: prokatis.ru

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