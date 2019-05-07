У «Роева ручья» грандиозные планы на купленный за 2 млн рублей катер

Представители парка флоры и фауны «Роев ручей» объяснили покупку катера за 2 млн рублей. Оказалось, что у руководства зоопарка грандиозные планы на судно.

Катером модели NorthSilver PRO 565 Fish будут пользоваться посетители. Для них собираются запустить экскурсии с рыбалкой и речной прогулкой по Енисею. Базироваться судно будет на территории бывшего зоопитомника — между садом Крутовского и поселком «Английский парк». Эта территория принадлежит «Роеву ручью». Не исключено, что туда в будущем перенесут вольеры некоторых животных, например, снежного барса.

Идея приобрести катер принадлежит самому директору зоопарка. Андрей Горбань является фанатом рыбалки, поэтому решил реализовать эту идею и для гостей парка.

Высокую стоимость катера объяснили максимальной комплектацией. При планировании были учтены все меры безопасности, чтобы на лодке могли плавать дети.

Отметим, что прогулки по Енисею хотят начать с 20 июня, в это же время в Красноярск привезут новый катер.

Напомним, ранее депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев составил обращение в краевую прокуратуру и антимонопольные органы. Поводом для этого стал все тот же катер за 2 млн рублей.

Фото с сайта: prokatis.ru