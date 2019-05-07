Под Николаевской сопкой начал сходить грунт

Красноярцы прислали в редакцию Sibnovosti.ru фотографии весенней Николаевской сопки. Зрелище, по словам очевидцев, их напугало. С горы вместе со снегом начал сходить грунт — практически до конца обнажились коммуникации. Кластер, построенный к зимней Универсиаде-2019, теперь «утопает» в грязи.



Заместитель директора КГАУ «РЦСС» Павел Червинский пояснил, что в беспорядках виноваты погодные условия. Но в центре спортивных сооружений о проблеме знают и ситуацию критической не считают.

«На данный момент проводятся противопаводковые мероприятия, так как у нас 5 апреля завершился ЧР по хафпайпу, фристайлу и сноуборд-кроссу. И мы все помним, что неделю назад погода устроила нам «сюрприз» — весь снег, который ждали зимой, выпал весной. Сейчас все это активно тает. Мы отводим воду и спускаем ее в ливневую канализацию. Все места, которые подмыло, будут приведены в порядок в скором времени», — сказал спикер.

Червинский обратил внимание на другой объект Универсиады — «Бобровый лог». Там до сих пор виднеется снег. Склон выходит на север, поэтому он тает медленнее.

«На Сопке склон подвержен таянию снега от солнечных лучей. Ничего критичного в этом нет, это прогнозировалось. Такое не будет повторятся каждый год», — заверил он.

Спикер уточнил, что все запланированные мероприятия будут выполнятся совместно с подрядчиком, строившим объект к студенческим играм. Речь идет о компании «Сибиряк», работой которой, к слову, не очень довольно руководство кластера. В комплексе протекает крыша и имеются проблемы с вентиляционными шахтами.