Истории победы: Ветеран из Красноярского края рассказал о самой опасной операции на войне

Телеканал «Енисей-регион» опубликовал рассказ ветерана Великой Отечественной войны Ивана Егорова. О секретных операциях и своих заслугах моряк и боец 17-го отряда спецназначения ВМФ поведал еще несколько лет назад. Иван Иванович и сегодня находится в добром здравии. Он живет в Красноярске — здесь же будет встречать День Победы.

Наш герой родился в Уярском районе, в деревне Ново-Александровка. Его главная история жизни началась в 1943 году, когда он вместе с тысячами добровольцев ушел на фронт.

«Мне не хватало месяца до полных 16 лет. Но капитан второго ранга сказал: мы месяц будем ехать, так что ничего страшного. В июне мы приехали во Владивосток и начали проходить 3-месячный курс молодого краснофлотца. Нас учили плавать, многие, особенно сибиряки, не умели. Научили плавать, стрелять, ходить в атаку. После курса тех, кому было больше 18-ти, отправили на фронт», — рассказал он.

Молодого сибиряка выучили на связиста, после чего в мае 44-го отправили в отряд специального назначения в Совгавани (Хабаровский край).

«Часть того отряда прошла подготовку по вольной борьбе (нас тренировал чемпион Тихоокеанского флота), а джиу-джитсу и каратэ нас учил японец. Мы его звали Миша, потому что его настоящее имя сложно выговорить. Занимались с ними каждый день по три месяца. То, что показывают сейчас каратэ, извините, это детский лепет. Боевое каратэ – это солидно», — говорит ветеран.

В своем рассказе Иван Егоров упомянул и о самой опасной операции. Дело было осенью 1944 года под Мурманском.

«Нас отправили на Северный флот. У нас было очень хорошее снаряжение: острая как бритва лопата (ей можно и копать, и резать врага), пять гранат, два пистолета, два ножа плюс пулеметы-автоматы. Мы высадились на территории врага и должны были зачистить ее для высадки нашего десанта. 2 октября нас ночью на торпедном катере высадили в определенном месте. Мы окопались перед лесной полосой, на возвышенности увидели двух часовых, за ними - небольшое здание. Мы сняли часовых. Часовых снять было очень просто – ножом. У нас Леша Калинов бросал нож до 12 м (я бросал до 8 м), нож весил 700 гр. Аккуратно вчетвером подошли к зданию с охраной, в окно бросили лимонки: от часовых, конечно, ничего не осталось. Их было 18 человек. Вскоре на нас послали роту из человек 200 (видимо была у них какая-то связь), мы подпустили их близко, метров на 70, а потом забросали гранатами и окончательно расстреляли из пулеметов. Потом высадились наши десантники», — говорит ветеран.

Победу в Великой Отечественной войне Иван Егоров встретил на Дальнем Востоке.

«Осенью 1944 года намечалась будущая война с Японией и нас направили обратно в Совгавань», — рассказал герой.

За японскую кампанию житель Красноярского края получил благодарность Сталина. Он также был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией» и «За Победу над Японией».

Уже после демобилизации в 1950 году Иван Егоров работал в МВД, успел отучиться на инженера, работал в НИИ, преподавал.