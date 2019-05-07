Клещи «атакуют» красноярцев на обработанных территориях

Специалисты краевого Роспотребнадзора рассказали, сколько красноярцев пострадали от укусов клещей за прошлую неделю. В больницы региона с жалобами обратились 362 человека (из них 94 ребенка).

По данным ведомства, чаще всего жители цепляли клещей в поселках и деревнях. Практически во всех регионах края зафиксированы случаи присасывания членистоногих. В списке Роспотребнадзора более 60 населенных пунктов.

В Красноярске от укусов пострадали 66 человек, в том числе 13 детей.

«С начала сезона в краевом центре зарегистрировано 130 случаев присасывания клещей, в том числе 31 случай среди детей», — говорится в сообщении.

Клещи атакуют горожан даже на обработанных территориях — около парка флоры и фауны «Роев ручей», в п. Базаиха и Академгородке, на о. Татышев и Николаевской сопке, а также около погостов.

«Возбудители клещевого боррелиоза обнаружены в 22,7 % исследованных клещей, анаплазмоза — в 1,3 %, моноцитарного эрлихиоза человека – 1,3 %, клещевого вирусного энцефалита – 0,7 %.

Напомним, в Красноярске работают пункты приема клещей для исследований. Они расположены на ул. Сопочная, 38, ул. Ленина, 168, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29.