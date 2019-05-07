Компания En+Group в 2018 году направила более 16 млн рублей на охрану труда сотрудников и промышленную безопасность Красноярской ГЭС

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, направила в 2018 году более 16 млн рублей на охрану труда сотрудников и промышленную безопасность Красноярской ГЭС. В пересчете на одного работника затраты предприятия составили свыше 37 000 рублей в год.

Одно из приоритетных направлений деятельности Красноярской ГЭС - создание комфортных и безопасных условий работы для персонала станции. В 2018 году на охрану труда и промышленную безопасность ГЭС было направлено более 16 млн рублей. Большая часть средств пошла на программы повышения квалификации сотрудников, приобретение средств индивидуальной защиты, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

В общей сложности в прошлом году Красноярская ГЭС вложила в обучение и повышение квалификации сотрудников более 3 млн рублей. Из них на внешнее обучение персонала в специализированных учебных заведениях станция направила около 2,5 млн рублей.

Затраты на повышение квалификации персонала внутри компании – через обучение в Корпоративном университете «ЕвроСибЭнерго» - составили более 500 000 рублей. В целях постоянного повышения уровня знаний по охране труда, предотвращения несчастных случаев и профзаболеваний, по всем профессиям и должностям в 2018 году были обновлены программы повышения квалификации, предэкзаменационной подготовки.

В прошлом году была проведена большая работа по пересмотру технологических карт и проектов производства работ в связи с выходом новых правил по охране труда. Изменения коснулись правил охраны труда работ на высоте, а также правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. С учетом этого обстоятельства, за 12 месяцев 2018 года специалистами по охране труда и промышленной безопасности было проведено 59 внутренних проверок по соблюдению соответствующих правил.

На Красноярской ГЭС ответственно подходят к вопросу приобретения спецодежды и необходимых средств индивидуальной защиты, которыми должен быть обеспечен каждый сотрудник станции. В прошлом году на эти нужды было направлено около 10,5 млн рублей.

Кроме того, на станции уделяется большое внимание профилактике и ранней диагностике профессиональных заболеваний. Ежегодно компания организует проведение медосмотра для всех сотрудников.

Помимо этого, в периоды межсезонья на ГЭС проводится вакцинация персонала. Так, прошлой весной сотрудники станции добровольно привились от клещевого энцефалита. Осенью 2018 года более половины всего коллектива получили прививку от вируса гриппа.

Организация санаторно-курортного лечения сотрудников станции – важное направление по профилактике профессиональных заболеваний на Красноярской ГЭС. В прошлом году 69 человек были направлены для профилактического лечения на различные курорты России в Сочи, Крыму, на Алтае. С учетом средств фонда социального страхования на эти цели было израсходовано 5 млн рублей.

В 2019 году Красноярская ГЭС продолжает работу в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на уровне предыдущего года. В третьем квартале текущего года на станции планируется проведение специальной оценки условий труда (по требованию законодательства проводится раз в 5 лет).

Фото: пресс-служба Красноярской ГЭС

По материалам пресс-службы Красноярской ГЭС