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Доходы губернатора Красноярского края за год упали в несколько раз

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Красноярск
12:20 7 Мая 2019
губернатор, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Доходы губернатора Красноярского края Александра Усса сократились в десять раз. В 2018 году глава региона задекларировал 21,8 млн рублей. Для сравнения, годом ранее он подал сведения о 221,6 млн рублей. Большую часть денег Усс унаследовал — 193 млн рублей. 

В собственности у губернатора по-прежнему находятся несколько земельных участков с дачными домами, коттедж площадью более 300 «квадратов», одна хозяйственная постройка и дорогая иномарка Land Rover. 

Супруга Усса за прошлый год заработала 18,9 млн рублей (в 2017-м доход составлял 52,5 млн рублей). Она владеет домом, двумя квартирами площадью более 160 «квадратов» каждая, тремя земельными участками, гаражом и т.д. Ей принадлежат автомобили Land Rover, Lexus GS 300, мотолодка Silver, маломерное судно Silverado 31А и прицеп.

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