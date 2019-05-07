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Красноярский зоопарк купил рыболовный катер почти за 2 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
09:58 7 Мая 2019
общество, красноярск, закупки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Парк флоры и фауны «Роев ручей» заключил контракт с компанией «Дельта Капитал» на поставку рыболовного катера за 1,9 млн рублей. О странной закупке сообщил депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев. 

На сайте аукциона указано, что катер необходим зоопарку для «предотвращения аварийных или чрезвычайных ситуаций». Проще говоря, на судне в случае опасности можно будет эвакуироваться. 

«Что такого страшного произошло в «Роевом ручье», что парку так срочно понадобился профессиональный катер, в документации не уточняется. Но у меня в этой связи несколько вопросов. Во-первых, где этот катер будет использоваться? Единственный «водоем» в парке - это пруд. Во-вторых, исходя из каких задач в требованиях к катеру указано, что необходимы полки вдоль бортов с креплениями для спиннингов и садок для рыбы», — поинтересовался народный избранник. 

Также депутата возмутила цена на катер. В интернет-магазинах стоимость такой модели лодки не превышает 1 млн рублей. В данном случае он стоит почти в два раза больше. 

«Теперь на кассе парка можете интересоваться, где увидеть катер, который по данным рекламных буклетов, является «мечтой рыбака и охотника», — продолжил депутат.

Зайцев подготовил депутатский запрос в краевую прокуратуру и антимонопольные органы. 

«Прошу разобраться в целесообразности таких трат муниципальным учреждением и проверить саму процедуру закупки», — пишет Зайцев в социальных сетях. 

В конце своего поста он пояснил, что в последнее время парк флоры и фауны переживает не лучшие времена. Об этом свидетельствуют частые жалобы персонала на сокращения сотрудников. 

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