Изменения движения в Родительский день в Красноярске

В Родительский день в Красноярске меняют схемы остановки, стоянки и движения в районе кладбищ. Во вторник, 7 мая, запрещен проезд автомобилей по Шинному кладбищу и «Бадалыку». По территориям этих погостов будут курсировать автобусы.

Кроме того, в районе всех кладбищ до 8 мая запрещена остановка и стоянка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Запрещен проезд для большегрузов вдоль Николаевского и Шинного кладбища.

Также до 20:00 7 мая закрыт поворот на регулируемом перекрестке по ул. Енисейский тракт в районе въезда на территорию кладбища «Бадалык». До вечера перекрыт съезд с ул. Енисейский тракт на проезд-дублер. Перекрыто движение на проезде-дублере по ул. Енисейский тракт от здания № 19 до ул. Ремесленная. Прекращено движение по ул. Пролетарская вдоль кладбища «Николаевское» до 22:00 7 мая.