7 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Центр Красноярска сегодня перекроют для репетиции Дня Победы

Главная Общество
Красноярск
09:07 7 Мая 2019
перекрытия, дороги, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Во вторник, 7 мая, в Красноярске ограничат движение для репетиции шествия ко Дню Победы. В пресс-службе городской администрации сообщили, что ул. Карла Маркса будет перекрыта на участке от ул. Робеспьера до ул. Диктатуры Пролетариата с 18:00 до 22:30.

Кроме того, машины не смогут двигаться по проезду вдоль здания краевой библиотеки, а также вдоль здания РЖД. Закроют движение по ул. Декабристов от пр. Мира до ул. Бограда, а также по ул. Горького от пр. Мира до ул. Карла Маркса и по ул. Дзержинского от пр. Мира до ул. Урицкого. Также закрыт въезд на самую большую парковку в городе на площади Революции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Также в мэрии обращают внимание автомобилистов на то, что с 17:00 7 мая до утра пятницы будет перекрыт участок Бограда от ул. Вейнбаума до Перенсона, а также проезд от ул. Перенсона до здания № 94 по Урицкого. Вечером 8 мая закроют ул. Кирова от Дубровинского до ул. Ленина.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Изменения движения в Родительский день в Красноярске

Изменения движения в Родительский день в Красноярске

7 Мая 2019 г.
Ограничения продлятся до 8 мая
Новости Красноярска: В Красноярске опубликовали список домов под снос

В Красноярске опубликовали список домов под снос

6 Мая 2019 г.
Эти здания признали аварийными
Новости Красноярска: В Норильске Boeing выкатился за пределы полосы после посадки

В Норильске Boeing выкатился за пределы полосы после посадки

6 Мая 2019 г.
В результате ЧП никто не пострадал
Новости Красноярска: Для краснояцев открылась «горячая линия» по детским садам

Для краснояцев открылась «горячая линия» по детским садам

6 Мая 2019 г.
Распределение продлится до 1 сентября
Новости Красноярска: Синоптики составили для красноярцев прогноз погоды на май

Синоптики составили для красноярцев прогноз погоды на май

6 Мая 2019 г.
Ожидается переменчивый месяц
Новости Красноярска: «Единая Россия» проведет «Диктант Победы» на 1233 площадках

«Единая Россия» проведет «Диктант Победы» на 1233 площадках

6 Мая 2019 г.
Акция пройдет и в 23-х странах мира
Новости компаний
06/05
Сбербанк профинансировал приобретение 25 автобусов для Красноярска
30/04
Комбинат «Волна» наладил производство фасадных панелей «Виколор» длиной до 3,6 метра
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы уберут мусор со дна Енисея

Красноярцы уберут мусор со дна Енисея

5 Мая 2019 г.
Такую инициативу проявили подводные охотники
Новости Красноярска: Медсестры из стран БРИКС примут участие в Международном саммите в Красноярске

Медсестры из стран БРИКС примут участие в Международном саммите в Красноярске

7 Мая 2019 г.
Форум состоится 22 мая
Новости Красноярска: Система мониторинга качества воздуха в Красноярске и Норильске заработает к осени

Система мониторинга качества воздуха в Красноярске и Норильске заработает к осени

7 Мая 2019 г.
Первый отчет будет предоставлен 15 октября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356