Центр Красноярска сегодня перекроют для репетиции Дня Победы

Во вторник, 7 мая, в Красноярске ограничат движение для репетиции шествия ко Дню Победы. В пресс-службе городской администрации сообщили, что ул. Карла Маркса будет перекрыта на участке от ул. Робеспьера до ул. Диктатуры Пролетариата с 18:00 до 22:30.

Кроме того, машины не смогут двигаться по проезду вдоль здания краевой библиотеки, а также вдоль здания РЖД. Закроют движение по ул. Декабристов от пр. Мира до ул. Бограда, а также по ул. Горького от пр. Мира до ул. Карла Маркса и по ул. Дзержинского от пр. Мира до ул. Урицкого. Также закрыт въезд на самую большую парковку в городе на площади Революции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Также в мэрии обращают внимание автомобилистов на то, что с 17:00 7 мая до утра пятницы будет перекрыт участок Бограда от ул. Вейнбаума до Перенсона, а также проезд от ул. Перенсона до здания № 94 по Урицкого. Вечером 8 мая закроют ул. Кирова от Дубровинского до ул. Ленина.