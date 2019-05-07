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Красноярцы спали на полу в визовом центре Новосибирска

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Красноярск
10:15 7 Мая 2019
виза, шенген, красноярск, новосибирск, коррупция
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцы были вынуждены спать на полу в визовом центре Новосибирска. Родители с детьми – призерами чемпионата и первенства Красноярского края по хип-хопу – отправились в соседний регион для оформления шенгенских виз в Голландию. Там краевая команда «STALKER» будет участвовать в Чемпионате Европы.

Красноярцы сообщают, что сотрудники визового центра не справились с наплывом клиентов в майские праздники, на оформление документов ушло девять часов.

«Условия нахождения: всего 50 стульев. На поток, который был, помещение рассчитано не было. Наши дети весь день сидели и спали на полу на своих куртках. У нас на всех родителей был один стул, на котором мы сидели по очереди. ТВ нет в помещении, телефоном пользоваться запрещено, дети девять часов сходили с ума от безделья», - рассказывает красноярка Анна.

По словам Анны, ситуацию осложняло то, что сотрудники центра - охранники - предлагали томящимся в очередях посетителям платную услугу – приоритетную очередь за 2500 рублей. Таким образом, люди, стоявшие «в живой очереди» отодвигались еще дальше. Впрочем, даже те, кто нелегальной услугой воспользовались, все равно провели в визовом центре минимум четыре часа.

«Считаю, что, если не готовы были к наплыву такого количества людей в этот день, можно было и отменить платные услуги и пускать единую очередь. Получилось, что с 9 утра ждешь и не понимаешь когда вообще пройдешь, потому что в обед приходят, платят и проходят вперед детей», - сетует Анна.

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