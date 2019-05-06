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В Красноярске опубликовали список домов под снос

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Красноярск
16:47 6 Мая 2019
общество, красноярск, переселение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске до 2025 года расселят 236 аварийных домов. Жилищные условия улучшат почти шесть тысяч человек, сообщили в краевом правительстве. 

Под снос попали все дома, которые признали аварийными с 1 января 2012-го по 1 января 2018-го года. Так, в списке числятся здания, расположенные по адресам: ул. Красномосковская, 78/1, ул. Софьи Ковалевской, 29, ул. Дальневосточная, 3, корп. 2, ул. Чехова, 2а. 

Перечисленные дома попали в первый этап программы. Это значит, что жильцы (40 человек) в скором времени получат новые квартиры. Для этого им необходимо подать заявление в мэрию и приложить документы, подтверждающие права на жилье. 

С полным списком домов можно ознакомиться здесь

Напомним, что красноярцы, попавшие под переселение, могут отказаться от предложенных квартир и получить денежную компенсацию. В целом, на реализацию программы до 2025 года выделено 5 млрд рублей.

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