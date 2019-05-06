В Красноярске опубликовали список домов под снос

В Красноярске до 2025 года расселят 236 аварийных домов. Жилищные условия улучшат почти шесть тысяч человек, сообщили в краевом правительстве.



Под снос попали все дома, которые признали аварийными с 1 января 2012-го по 1 января 2018-го года. Так, в списке числятся здания, расположенные по адресам: ул. Красномосковская, 78/1, ул. Софьи Ковалевской, 29, ул. Дальневосточная, 3, корп. 2, ул. Чехова, 2а.



Перечисленные дома попали в первый этап программы. Это значит, что жильцы (40 человек) в скором времени получат новые квартиры. Для этого им необходимо подать заявление в мэрию и приложить документы, подтверждающие права на жилье.

С полным списком домов можно ознакомиться здесь.



Напомним, что красноярцы, попавшие под переселение, могут отказаться от предложенных квартир и получить денежную компенсацию. В целом, на реализацию программы до 2025 года выделено 5 млрд рублей.