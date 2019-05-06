Сбербанк профинансировал приобретение 25 автобусов для Красноярска

Сбербанк профинансировал одно из крупнейших предприятий пассажирского транспорта в регионе – МП «Гортранс» - на покупку в лизинг 25 современных автобусов «ЛиАЗ» высокого экологического класса на сумму 189 млн. рублей.

Проект реализован с участием АО «Сбербанк Лизинг», финансирование осуществлялось Красноярским отделением Сбербанка в рамках программы льготного лизинга Минпромторга. Это позволило приобрести автобусы значительно дешевле их рыночной стоимости.

1 мая автобусы вышли на городские маршруты: двадцать на 83-й и пять – на 12-й. В этих моделях предусмотрено все для комфортной и безопасной перевозки людей. Они рассчитаны на 75 пассажиров, в них 18 сидячих мест и специальное место для инвалидов-колясочников. Кроме того, автобусы низкопольные, а кузов может наклоняться, что удобно для пассажиров с маленькими детьми и пожилых людей. В салоне установлены камеры наблюдения, электронные табло маршрута.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин подчеркнул, что обновление парка автобусов на особых, льготных условиях – это существенная поддержка для города: «Очень важно, что у нас есть такие социально-ориентированные партнёры как Сбербанк, готовые помогать реализовывать важнейшую для Красноярска задачу – совершенствовать общественный транспорт, улучшать качество пассажирских перевозок».

- Участие в развитии городской инфраструктуры является одним из приоритетов Сбербанка, - подчеркнул заместитель управляющего Красноярским отделением Михаил Сенокосов. - И мы готовы к решению задач по модернизации предприятий различных отраслей. – Для этого у банка и АО «Сбербанк Лизинг» есть соглашения, по которым может быть предоставлена скидка на приобретение автомобилей у поставщиков-партнеров, и индивидуальные программы, позволяющие кредитовать лизинговые проекты на индивидуальных условиях.

По материалам пресс-службы Сбербанка

Фото: пресс-служба Сбербанка

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