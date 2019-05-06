В Норильске Boeing выкатился за пределы полосы после посадки

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar после посадки выкатился за пределы полосы. Инцидент произошел сегодня, 6 мая, в 13:35, сообщают федеральные СМИ.

На борту самолета, летевшего из Красноярска, находилcя 101 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.

«После посадки пассажиры самостоятельно покинули борт самолета по трапу», — заявили в авиакомпании.

Как рассказал источник, пилоты не смогли удержать самолет на полосе, поэтому тот выкатился на грунт. Пассажиры при этом почувствовали легкие толчки. Представители авиакомпании, в свою очередь, заверили, что «причиной ЧП послужили сложные метеорологические условия в аэропорту».

Отметим, что в Норильске сегодня бушует метель, объявлено штормовое предупреждение. Погодные условия позволяют выполнять рейсы, местный аэропорт власти решили не закрывать. Ограничения действуют только на дороге до воздушной гавани.