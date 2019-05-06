6 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Норильске Boeing выкатился за пределы полосы после посадки

Главная Общество
Красноярск
15:33 6 Мая 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar после посадки выкатился за пределы полосы. Инцидент произошел сегодня, 6 мая, в 13:35, сообщают федеральные СМИ. 

На борту самолета, летевшего из Красноярска, находилcя 101 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал. 

«После посадки пассажиры самостоятельно покинули борт самолета по трапу», — заявили в авиакомпании. 

Как рассказал источник, пилоты не смогли удержать самолет на полосе, поэтому тот выкатился на грунт. Пассажиры при этом почувствовали легкие толчки. Представители авиакомпании, в свою очередь, заверили, что «причиной ЧП послужили сложные метеорологические условия в аэропорту». 

Отметим, что в Норильске сегодня бушует метель, объявлено штормовое предупреждение. Погодные условия позволяют выполнять рейсы, местный аэропорт власти решили не закрывать. Ограничения действуют только на дороге до воздушной гавани. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Для краснояцев открылась «горячая линия» по детским садам

Для краснояцев открылась «горячая линия» по детским садам

6 Мая 2019 г.
Распределение продлится до 1 сентября
Новости Красноярска: Синоптики составили для красноярцев прогноз погоды на май

Синоптики составили для красноярцев прогноз погоды на май

6 Мая 2019 г.
Ожидается переменчивый месяц
Новости Красноярска: «Единая Россия» проведет «Диктант Победы» на 1233 площадках

«Единая Россия» проведет «Диктант Победы» на 1233 площадках

6 Мая 2019 г.
Акция пройдет и в 23-х странах мира
Новости Красноярска: «Аэрофлот» отменил рейс из Красноярска после ЧП в московском аэропорту

«Аэрофлот» отменил рейс из Красноярска после ЧП в московском аэропорту

6 Мая 2019 г.
Пассажиров доставят другим самолетом
Новости Красноярска: Самолетами Superjet из Красноярска летает несколько авиакомпаний

Самолетами Superjet из Красноярска летает несколько авиакомпаний

6 Мая 2019 г.
«Аэрофлот» также делал ставку именно на эту модель
Новости Красноярска: В Красноярске не могут найти подрядчика на ремонт Дома семейных торжеств

В Красноярске не могут найти подрядчика на ремонт Дома семейных торжеств

6 Мая 2019 г.
Торги признаны несостоявшимися
Новости компаний
06/05
Сбербанк профинансировал приобретение 25 автобусов для Красноярска
30/04
Комбинат «Волна» наладил производство фасадных панелей «Виколор» длиной до 3,6 метра
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Юного красноярца тренирует Андрей Аршавин

Юного красноярца тренирует Андрей Аршавин

6 Мая 2019 г.
Аким Белохонов занимается в академии «Зенита» уже два года
Новости Красноярска: Депутаты краевого парламента отчитались о доходах

Депутаты краевого парламента отчитались о доходах

1 Мая 2019 г.
Называем самого богатого народного избранника
Новости Красноярска: Родители маленьких хоккеистов жалуются на плохие условия в «Арене.Север»

Родители маленьких хоккеистов жалуются на плохие условия в «Арене.Север»

1 Мая 2019 г.
Дети вынуждены переодеваться в коридоре
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356