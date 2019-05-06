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Для краснояцев открылась «горячая линия» по детским садам

Главная Общество
Красноярск
14:56 6 Мая 2019
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В мэрии Красноярска сообщили о «разморозке» очереди в детские сады. Первый этап комплектования уже завершен — 13 тысяч детей получили места в дошкольных учреждениях. Распределение продлится до 1 сентября, уточнили в администрации. 

Сегодня, 6 мая, открылась «горячая линия» по вопросам комплектования детских садов. 

««Горячая линия продлится до 24 мая. Звонки будут приниматься в рабочие д​ни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Можно звонить по телефонам: 226-15-24 и 226-13-26», — рассказали в мэрии. 

В течение трех недель специалисты управления образования будут отвечать на вопросы родителей о распределении мест в учреждениях — сроки выдачи направлений, способы обмена, правила приема и так далее. 

«Выдача направлений в дошкольные учреждения начнется с 1 июня. Весь пакет документов для зачисления необходимо предоставить в дошкольное учреждение в течение 30 календарных дней, иначе документ будет аннулирован, и ребенка вернут в очередь», — пояснила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова. 

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