Синоптики составили для красноярцев прогноз погоды на май. Первая половина месяца будет переменчивой. Ожидается температурный перепад от +24°С до +7°С. Похолодание придет в город уже 9 мая. В этот день температура воздуха опустится до +9°С. Метеорологи обещают переменную облачность и небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью до 12 м/с.

На следующих длинных выходных столбики термометров в Красноярске не поднимутся выше +12°С. Все четыре дня будет лить дождь.

Во второй половине мая синоптики также не обещают жаркой погоды. Горожан ждут пасмурные и дождливые дни. Небольшое повышение температур до +16...+20 возможно 23, 26 и 30 мая. Средние температурные показатели будут держаться на уровне +10...+15°С.

Отметим, что Гидрометцентр дает еще менее благоприятные прогнозы — метеорологи обещают в первой декаде месяца ночные заморозки и снег.