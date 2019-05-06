«Единая Россия» проведет «Диктант Победы» на 1233 площадках

В «Единой России» завершили регистрацию площадок, на которых 7 мая состоится Всероссийский «Диктант Победы», посвященный событиям Великой Отечественной войны и приуроченный к 74-летию Великой Победы. Диктант пройдет на 1233 площадках в России и 23 зарубежных странах. Ожидается, что участие в нем примут более 50 тысяч человек. Об этом сообщил координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Мы завершили прием заявок от регионов и сформировали единый список площадок. В итоге диктант пройдет на 1233 площадках: из них 1189 находятся на территории нашей страны и еще 44 – в зарубежных государствах. По нашим подсчетам, количество участников «Диктанта Победы» должно превысить 50 тыс. человек, но никаких границ заранее мы не ставим, потому что участие абсолютно добровольное», – сказал парламентарий. Он добавил, что лидерами по количеству площадок в стране стали Краснодарский край (153 площадки), Самарская и Волгоградская области (по 85 площадок). - В России площадки «Диктанта Победы» будут организованы в административном центре каждого региона, городах с населением от 500 тыс человек, городах воинской славы и городах-героях».

Хинштейн отметил, что «Диктант Победы» также состоится в Турецкой Республике и Республике Словения.

«Инициатива о включении Словении в «Диктант Победы» исходила от члена общественного совета партийного проекта «Историческая память», губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. На прошлой неделе он был во главе делегации межрегиональных связей в Республике и на встречах с местной общественностью вышел с такой инициативой, которую мы, конечно, поддержали», - рассказал он.

Таким образом, иностранные площадки будут организованы в 23 государствах, в том числе в таких странах, как Абхазия, Австрия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Германия, Дания, Израиль, Казахстан, Киргизия, Китай, Молдавия, Монголия, Польша, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Чехия и Южная Осетия.

Добавим, в Красноярском крае в рамках акции будет открыто 14 площадок – одна в Красноярске и 13 в городах края. На площадках диктант можно написать только по предварительной регистрации. Остальным желающим предлагается принять участие в онлайн-тесте на сайте диктантпобеды.рф, где 7 мая все жители Красноярского края смогут проверить себя на знание истории Великой Отечественной войны.

Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Диктант Победы», «Свеча памяти» и многие другие.