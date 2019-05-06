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«Аэрофлот» отменил рейс из Красноярска после ЧП в московском аэропорту

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Красноярск
11:35 6 Мая 2019
общество, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Авиакомпания «Аэрофлот» отменила утренний рейс из Красноярска в Шереметьево. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru сообщила представитель воздушной гавани. 

Пассажиры должны были отправиться в Москву в 8:00, однако из-за авиакатастрофы в столице вылет пришлось отменить. Авиакомпания приняла решение объединить два рейса и отправить людей в Шереметьево в 13:40. Сейчас ожидающие пассажиры размещены в гостинице Hilton Garden Inn Krasnoyarsk. Их обеспечили всем необходимым. 

«10 человек не смогут вылететь сегодня из-за отсутствия мест на борту. Им предложено переночевать в отеле. Их отправят завтрашним рейсом», — пояснили в аэропорту. 

Другие задержки в воздушной гавани, а таких насчитывается более пяти, не связаны с трагедией. 

Напомним, вчера вечером в Москве самолет Superjet 100 до Мурманска совершил аварийную посадку. Борт вернулся в точку вылета, ударился о взлетную полосу сначала шасси, а затем носом, после чего загорелся. В самолете находились 78 человек. В результате ЧП погиб 41 человек, в том числе два ребенка.

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