Самолетами Superjet из Красноярска летает несколько авиакомпаний

Самолетами Superjet-100 из Красноярска летает две авиакомпании. Так, данные модели использует «ИрАэро» при перевозке пассажиров из краевого центра в Иркутск, Баку, Новосибирск, Маньчжурию и Узбекистан. На самолетах SSJ-100 также можно напрямую улететь авиакомпанией «Ямал» до Тюмени.

«Аэрофлот» во время обсуждения строительства хаба в красноярском аэропорту также неоднократно упоминал модель самолета Superjet-100. Представители планировали, что в воздушной гавани к 2023 году будут базироваться современные отечественные SSJ-100.

Напомним, вчера вечером в московском аэропорту «Шереметьево» при экстренной посадке из-за возникшей на борту неисправности загорелся Sukhoi Superjet 100, летевший по направлению «Москва—Мурманск». На борту находились 78 человек. По уточненным данным СКР, в результате ЧП погиб 41 человек, в том числе два ребенка.

В Росавиации пока не собираются вводить ограничения на использование самолетов SSJ-100 в стране. Говорить о возможном запрете преждевременно, сообщили в ведомстве.