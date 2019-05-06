6 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Самолетами Superjet из Красноярска летает несколько авиакомпаний

Главная Общество
Красноярск
10:10 6 Мая 2019
самолет, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Самолетами Superjet-100 из Красноярска летает две авиакомпании. Так, данные модели использует «ИрАэро» при перевозке пассажиров из краевого центра в Иркутск, Баку, Новосибирск, Маньчжурию и Узбекистан. На самолетах SSJ-100 также можно напрямую улететь авиакомпанией «Ямал» до Тюмени. 

«Аэрофлот» во время обсуждения строительства хаба в красноярском аэропорту также неоднократно упоминал модель самолета Superjet-100. Представители планировали, что в воздушной гавани к 2023 году будут базироваться современные отечественные SSJ-100.

Напомним, вчера вечером в московском аэропорту «Шереметьево» при экстренной посадке из-за возникшей на борту неисправности загорелся Sukhoi Superjet 100, летевший по направлению «Москва—Мурманск». На борту находились 78 человек. По уточненным данным СКР, в результате ЧП погиб 41 человек, в том числе два ребенка.

В Росавиации пока не собираются вводить ограничения на использование самолетов SSJ-100 в стране. Говорить о возможном запрете преждевременно, сообщили в ведомстве. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Синоптики составили для красноярцев прогноз погоды на май

Синоптики составили для красноярцев прогноз погоды на май

6 Мая 2019 г.
Ожидается переменчивый месяц
Новости Красноярска: «Единая Россия» проведет «Диктант Победы» на 1233 площадках

«Единая Россия» проведет «Диктант Победы» на 1233 площадках

6 Мая 2019 г.
Акция пройдет и в 23-х странах мира
Новости Красноярска: «Аэрофлот» отменил рейс из Красноярска после ЧП в московском аэропорту

«Аэрофлот» отменил рейс из Красноярска после ЧП в московском аэропорту

6 Мая 2019 г.
Пассажиров доставят другим самолетом
Новости Красноярска: В Красноярске не могут найти подрядчика на ремонт Дома семейных торжеств

В Красноярске не могут найти подрядчика на ремонт Дома семейных торжеств

6 Мая 2019 г.
Торги признаны несостоявшимися
Новости Красноярска: В Красноярске открыли мотосезон-2019

В Красноярске открыли мотосезон-2019

6 Мая 2019 г.
Участники проехали в одной колонне
Новости Красноярска: Красноярцы смогут регулировать работу светофоров с помощью смартфонов

Красноярцы смогут регулировать работу светофоров с помощью смартфонов

6 Мая 2019 г.
Инновационный проект реализует местная компания
Новости компаний
30/04
Комбинат «Волна» наладил производство фасадных панелей «Виколор» длиной до 3,6 метра
26/04
Красноярская ГЭС выработала в первом квартале 2019 года около 4,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии
25/04
Трое студентов СибГУ им. М.Ф. Решетнева стали обладателями грантов «УМНИКа»
24/04
Более 500 сибирских предпринимателей в 1 квартале 2019 года стали владельцами кредитных бизнес-карт от Сбербанка
24/04
Дальневосточный банк провел бизнес-завтрак для предприятий малого и среднего бизнеса Красноярского края
23/04
Райффайзенбанк запускает программу расширенного рефинансирования под залог недвижимости
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: РУСАЛ объявляет операционные результаты первого квартала 2019 года

РУСАЛ объявляет операционные результаты первого квартала 2019 года

6 Мая 2019 г.
Объем производства алюминия в 1 квартале 2019 года составил 928 тыс. тонн
Новости Красноярска: Красноярцы уберут мусор со дна Енисея

Красноярцы уберут мусор со дна Енисея

5 Мая 2019 г.
Такую инициативу проявили подводные охотники
Новости Красноярска: Короткая рабочая неделя в Красноярске начнется с 20-градусной жары

Короткая рабочая неделя в Красноярске начнется с 20-градусной жары

5 Мая 2019 г.
Похолодание ожидается 9 мая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356