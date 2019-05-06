В Красноярске не могут найти подрядчика на ремонт Дома семейных торжеств

В Красноярске запланирован ремонт Дома семейных торжеств на проспекте Мира. Агентство государственного заказа региона выступает заказчиком реконструкции здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения. На проведение ремонтно-реставрационных работ городского ЗАГСа в рамках текущего ремонта предусмотрено около 2,3 млн рублей, однако найти подрядчика не удалось. На участие в торгах заявилась только одна компания, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«По окончании срока подачи была только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ», - сообщается на сайте госзакупок.

Отметим, ранее в здании 19 века на проспекте Мира размещалась Контора Кузнецова. Памятник построен в 1870 году в стиле провинциального классицизма в деревянном зодчестве. Контора была частью Кузнецовского подворья, которое принадлежало крупному купцу-золотопромышленнику, известному красноярскому меценату и просветителю Петру Ивановичу Кузнецову. Дом семейных торжеств открылся там в 2013 году после реконструкции.