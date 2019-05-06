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Красноярцы смогут регулировать работу светофоров с помощью смартфонов

Главная Общество
Красноярск
09:09 6 Мая 2019
светофор, красноярск, телефон, технологии
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске разрабатывают мобильное приложение, которое позволит пешеходам регулировать работу светофоров с помощью смартфонов. Реализовать проект за собственные средства готова местная компания. По задумке, телефоны станут датчиками для фиксации пешеходов. Поэтому если у светофорного объекта нет людей, то он не будет переключаться.

«Это позволит оптимизировать существующую систему. Есть и другие преимущества. Например, можно будет решить проблему со светофорами, у которых есть звуковой сигнал. Они часто мешают спать местным жителям, потому что постоянно издают звук вне зависимости от наличия пешеходов», - рассказал журналистам координатор Федерации автовладельцев России в Красноярском крае Егор Фролов.

Общественник отметил, что в России аналогов системе нет. Подобный проект ранее был реализован в Корее и показал свою эффективность, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Также программисты намерены оснастить приложение системой родительского контроля. С помощью геолокации при приближении ребенка к магистрали экран смартфона будет гаснуть, чтобы не отвлекать юного пешехода от дороги.

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